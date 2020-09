O Sporting assegurou esta quinta-feira um lugar no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa, depois de eliminar os escoceses do Aberdeen, no Estádio José de Alvalade, por 1-0.

O treinador do Aberdeen, Derek McInnes, justificou a derrota com o facto de a equipa não ter aproveitado os momentos bons.

Do lado do Sporting, o treinador-adjunto Emanuel Ferro revelou que esteve em contacto com Rúben Amorim durante o jogo e que o técnico gostou da exibição da equipa.