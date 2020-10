Rio Ave cai nos penáltis frente ao AC Milan e está fora da Liga Europa

O Rio Ave foi esta quinta-feira eliminado pelo AC Milan no desempate por penáltis (8-9), após um empate a dois golos, e falhou o acesso à fase de grupos da Liga Europa.

A equipa italiana inaugurou o marcador por Saelemaekers (51'), mas golos de Francisco Geraldes (72') e Gelson Dala (91') carimbaram a reviravolta. Quando tudo apontava para o triunfo da equipa vila-condense, o Milan empatou por Çalhanoğlu, no último minuto do prolongamento, na cobrança de um penálti, num lance que resultou também na expulsão de Borevković, defesa do Rio Ave.

No desempate por penáltis, o emblema italiano levou a melhor (8-9).

Benfica e SC Braga serão assim as únicas equipas portuguesas na fase de grupos da Liga Europa, cujo sorteio está agendado para esta sexta-feira às 12h00 e terá transmissão em direto na SIC Notícias.