Benfica e Sporting de Braga conhecem adversários na fase de grupos da Liga Europa

O Benfica e o Sporting de Braga, únicos representantes lusos em prova, depois da eliminação de Sporting e Rio Ave, conhecem hoje os adversários na fase de grupos, num sorteio marcado para Nyon, na Suíça.

Os encarnados e os arsenalistas são cabeças de série e não podem encontrar Arsenal, o Tottenham, de José Mourinho, a Roma, de Paulo Fonseca, Nápoles, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Moscovo, Gent, PSV e Celtic.

Quanto ao Pote 2, são 12 os possíveis adversários, entre eles o PAOK, a equipa que eliminou os encarnados na terceira pré-eliminatória da Champions (2-1 em Salónica) e, depois, caiu no play-off face ao Krasnodar.

As outras equipas são Dinamo Zagreb, Sparta Praga, Slavia Praga, Ludogorets, Young Boys, Estrela Vermelha, Rapid Viena, Leicester, Qarabag, Standard Liège e Real Sociedad.

No Pote 3, estão os carrascos de Sporting e Rio Ave no play-off, respetivamente o LASK, que ganhou em Alvalade por expressivos 4-1, e o AC Milan, vencedor em Vila do Conde por 9-8 nos penáltis, depois de 2-2 no final do prolongamento.

Além destes dois conjuntos, também estão no terceiro escalão Granada, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK Atenas, Maccabi Telavive, Rangers, Molde, Hoffenheim, Hapoel Beer Sheva e Zorya.

No Pote 4, estão Cluj, Lille, Nice, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Antuérpia, Lech Poznan, Sivasspor, Wolfsberger, Omonia e CSKA Sófia.

O Benfica, que tinha estado nas últimas 10 edições da Champions, cumpre apenas a segunda presença na fase de grupos, 11 anos depois, repetindo a primeira época (2009/10) sob o comando de Jorge Jesus, e o Sporting de Braga a sexta, e segunda seguida.

Em termos de resultados, os encarnados chegaram a duas finais, que perderam face a Chelsea (2012/13) e Sevilha (2013/14), na primeira era Jesus, e os arsenalistas a uma, 100 por cento lusa, perdida (0-1) face ao FC Porto (2010/11).

Competição começa a 22 de outubro

Por culpa da pandemia de Covid-19, a fase de grupos da segunda competição da UEFA apenas arranca em 22 de outubro, sendo que tudo se decidirá no espaço de oito semanas: três consecutivas, duas de interregno e mais três de rajada.

As datas são 22 de outubro (primeira jornada), 29 de outubro (segunda), 5 de novembro (terceira), 26 de novembro (quarta), 3 de dezembro (quinta) e 10 de dezembro (sexta e última).

Quanto ao formato, nenhuma alteração. A fase de grupos é composta por 12 grupos de quatro equipas, com as duas primeiras a seguirem para os 16 avos de final, juntamente com os terceiros classificados dos oito grupos da Liga dos Campeões.

