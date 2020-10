Liga Europa. Leicester é a equipa "favorita", mas Braga "vai disputar todos os jogos para vencer"

O treinador Carlos Carvalhal elegeu hoje o Leicester como a equipa mais forte do Grupo G da Liga Europa e considerou que o Sporting de Braga, AEK de Atenas e Zorya vão lutar pela outra vaga.

Os ingleses do Leicester, os gregos do AEK e os ucranianos do Zorya são os adversários do Sporting de Braga no grupo G da Liga Europa, após o sorteio realizado hoje.

O técnico lembrou que é um regresso a Inglaterra, depois de ter orientado o Sheffield Wednesday e o Swansea, e à Grécia (Asteras Tripolis) - "só faltou a Turquia", disse numa alusão à passagem pelo Besiktas e Istambul BB (agora Basaksehir).

"O sorteio é o que é, as equipas são todas difíceis. O Leicester foi recentemente ganhar 5-2 ao Manchester City, é uma equipa muito boa, de elevado potencial, é a mais forte e a favorita do grupo", elegeu.

Carlos Carvalhal considerou depois que as restantes equipas, Sporting de Braga, AEK de Atenas e Zorya, "estarão em igualdade de circunstâncias".

"O AEK é uma equipa boa, luta pelo título na Grécia, está lá o (internacional português) Nélson Oliveira e as equipas ucranianas são sempre complicadas", tendo lembrado a eliminação dos minhotos pelo mesmo Zorya, na época 2018/19.

O treinador frisou que o Sporting de Braga vai estar pronto, "na altura certa, para discutir todos os jogos para vencer e chegar o mais longe possível".