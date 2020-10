O PAOK, do treinador Abel Ferreira, empatou em casa a uma bola com o Omonia do Chipre.

Os gregos do PAOK venceram o Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas acabaram na mesma na Liga Europa. Na estreia, frente ao Omonia, a equipa de Abel Ferreira foi surpreendida.