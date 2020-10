A vitória do SC Braga na Liga Europa contada em 112 segundos

O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira o Zorya Luhansk, na Ucrânia, por 2-1, em jogo do grupo G da Liga Europa.

Os golos da equipa minhota foram marcados por Paulinho (4') e Nico Gaitán (11'), com Ivanisenia (90+6') a reduzir para os ucranianos.

Com este triunfo, os guerreiros do Minho lideram o grupo com 6 pontos em dois jogos, os mesmos que o Leicester, que também hoje venceu. na Grécia, o AEK de Atenas por 2-1.

Na 3.ª jornada, que se realiza já na próxima quinta-feira, o SC Braga vai discutir em Inglaterra a liderança isolada do grupo frente ao Leicester (20h00), enquanto o Zorya recebe o AEK (20h00), num duelo entre equipas que continuam sem pontuar nesta edição da Liga Europa.