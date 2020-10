O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira o Zorya Luhansk, na Ucrânia, por 2-1, em jogo do grupo G da Liga Europa.

No final do encontro, o treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, mostrou-se satisfeito pela vitória, mas assumiu que a equipa pode fazer mais e melhor.

Paulinho e Nico Gaitán, os autores dos golos que garantiram o triunfo minhoto na Ucrânia, também falaram aos jornalistas.