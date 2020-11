Liga Europa. Benfica empata com o Rangers na Luz

O Benfica empatou esta quinta-feira por 3-3 frente ao Rangers, líder destacado do campeonato escocês, no Estádio da Luz, num jogo do Grupo D da Liga Europa.

O clube da Luz esteve mais de 70 minutos com menos um jogador, após a expulsão de Otamendi, e conseguiu empatar depois de ter estado a perder por 3-1.

O Benfica e o Rangers estão à frente no Grupo D, com os mesmos sete pontos, mais quatro do que o Lech Poznan, que esta quinta-feira venceu o Standard Liège (3-1), que ainda não pontuou.

Rafa ganhou a bola na área, foi à linha de fundo já perto da baliza, tentou cruzar para Seferovic e Goldson, infeliz, desviou para a baliza. Autogolo a favor do Benfica aos dois minutos.

Ao minuto 19, Otamendi recebeu um cartão vermelho direto, depois de fazer falta sobre o adversário, ainda fora da área.

Ao minuto 24, cruzamento pela esquerda e Diogo Gonçalves, a tentar tirar a bola, atirou para a própria baliza.

Menos de dois minutos após o autogolo de Diogo Gonçalves, que valeu o empate na Luz, Kamara marca pelo Rangers e deixa os escoceses em vantagem, por 2-1.

Ao minuto 51, Alfredo Morelos marca pelo Rangers FC, fazendo o 3-1, no Estádio da Luz.

Ao minuto 77, Rafa Silva marca com a ajuda de Darwin e reduz a diferença no marcador.

Darwin faz o 3-3

Aos 90 minutos, Darwin marca e impede o Benfica de perder em casa.