Rangers-Benfica. Jorge Jesus espera boa resposta apesar das baixas

O Benfica joga esta quinta-feira contra o Rangers, na Escócia, em jogo do Grupo D da Liga Europa.

Entre lesionados, infetados com covid-19, castigos e não inscritos, são nove os jogadores que vão falhar o jogo, mas Jorge Jesus acredita que a equipa vai responder bem.

O Benfica confirmou esta quarta-feira a infeção pelo novo coronavírus do futebolista Adel Taarabt, que se junta aos indisponíveis Julian Weigl e Darwin Núñez, pelos mesmo motivo, e ao castigado Otamendi, para o jogo da Liga Europa diante do Rangers.

Taarabt, que esteve ao serviço da seleção marroquina, é o mais recente caso no plantel do Benfica com resultado positivo ao SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, depois de na última semana o clube já ter indicado que Darwin e Weigl tiveram testes positivos.

Os três jogadores, que estiveram no último jogo da Liga Europa, no empate a 3-3 com o Rangers, no estádio da Luz, são baixas de peso para o jogo de quinta-feira, no Ibrox Stadium, em Glasgow, com o treinador Jorge Jesus a ter de chamar jogadores da formação.