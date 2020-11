O SC Braga empatou esta quinta-feira a três golos com o Leicester, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da quarta jornada do grupo G da Liga Europa.

No final do encontro, os jogadores da equipa minhota lamentaram a falta de concentração nos últimos minutos do jogo.

Apesar da derrota, o treinador Carlos Carvalhal mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa e confiante na qualificação para a próxima fase da competição.