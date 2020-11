Lance caricato no SC Braga - Leicester: primeiro foi Schmeichel a evitar o golo, depois... o árbitro

Um lance caricato ao minuto 30 envolveu três jogadores do SC Braga, o guarda-redes do Leicester e o árbitro da partida, o holandês Bas Nijhuis.

Tudo começou com um remate forte de Paulinho no interior da grande área, a que Kasper Schmeichel respondeu com uma defesa pouco firme. A bola sobrou para Ricardo Horta e o guarda-redes dinamarquês redimiu-se com uma tremenda "mancha" a impedir a finalização do avançado português.

A bola seguiu depois para a entrada da área, Galeno preparava-se para "encher" o pé e atirar à baliza inglesa, mas esbarrou no juiz da partida, que ainda levantou os braços, mas não conseguiu evitar o contacto.