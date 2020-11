O empate entre SC Braga e Leicester contado em 2 minutos

O SC Braga empatou esta quinta-feira a três golos com o Leicester, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da quarta jornada do grupo G da Liga Europa.

Al Musrati (4'), Paulinho (24') e Fransérgio (90') fizeram os golos dos minhotos, com Barnes (9'), Luke Thomas (79') e Vardy (90+5') a marcarem para a equipa inglesa.

Com este resultado, os guerreiros do Minho seguem no 2.º lugar do grupo G, com 7 pontos, a três do líder Leicester, que já carimbou a passagem aos 16-avos-de-final. No outro jogo do grupo, o Zorya bateu o AEK em Atenas por 3-0. Ambas as equipas somam 3 pontos.

Na próxima jornada, o SC Braga desloca-se à Grécia para defrontar o AEK, enquanto o Leicester vai jogar na Ucrânia com o Zorya. Ambos os encontros estão agendados para a próxima quinta-feira, 3 de dezembro, às 17h55.