Antes do início do jogo do Nápoles para a Liga Europa, os jogadores vestiram o 10 de Maradona e fizeram um minuto de silêncio em tributo ao génio do futebol.

Fora do estádio, os adeptos criaram um espetáculo de luzes à volta do recinto. Desde que se soube da morte do jogador que os adeptos se concentraram à porta do estádio para o homenagear.