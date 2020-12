Lech Poznan quer surpreender Benfica e sonha com apuramento na Liga Europa

O treinador de futebol do Lech Poznan, Dariusz Zuraw, afirmou esta quarta-feira que equipa polaca pretende vencer esta quinta-feira o Benfica e que ainda sonha com o apuramento para os dezasseis avos da Liga Europa.

Dariusz Zuraw, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da quinta jornada do grupo D da Liga Europa, reconhece a superioridade do Benfica, mas acredita poder marcar na Luz e discutir o jogo.

"Contamos marcar golos ao Benfica. Queremos jogar de forma ofensiva. Obviamente é difícil porque teremos um adversário muito forte, com jogadores muito bons e que representam seleções. Sabemos que temos de ter muita sorte para ter a possibilidade de ganhar e conseguir o apuramento para a próxima fase. Vamos ver se conseguimos surpreender o Benfica. Temos um plano preparado. Veremos como corre o jogo", afirmou.

Para o treinador polaco, de 48 anos, o jogo da primeira volta, onde saiu derrotado, por 4-2, serviu para melhorar várias lacunas do Lech Poznan para o encontro com os 'encarnados'.

"O Benfica é uma equipa que joga muito bem defensivamente. Não espero que isso mude amanhã [quinta-feira]. Somos uma equipa que aprende a jogar de forma ofensiva. Não vamos limitar-nos a defender. Sabemos quem são os favoritos deste grupo. O Benfica e o Rangers. Até termos a oportunidade de seguir na prova vamos sempre lutar por ela", garantiu.

Segundo Dariusz Zuraw, o português Pedro Tiba, que regressou aos trabalhos após lesão, ficou de fora das opções por precaução, o mesmo acontecendo com o defesa Djordje Crnomarkovic.

Já o médio Michal Skoras considerou que o triunfo frente ao Lechia Gdansk (1-0), na última jornada do campeonato polaco e que colocou o Lech Poznan na nona posição, com 13 pontos, é motivadora para a equipa.

"O jogo não foi fácil com o Lechia Gdansk, mas esta vitória ajuda a construir a equipa. Dá-nos confiança e espero que vamos conseguir subir na tabela", começou por dizer.

À semelhança do treinador, o jogador, de 20 anos, acredita que pode surpreender o Benfica e até analisou ao detalhe adversários que vai ter pela frente.

"Quando jogamos nas provas europeias a motivação é sempre muito grande. Queremos ganhar cada jogo que disputamos. Antes do jogo com o Benfica vi muito como joga Everton e Grimaldo. São os dois jogadores que achei mais importantes e com os quais posso aprender muito", admitiu.

O Benfica, que lidera o grupo D da Liga Europa em igualdade com os escoceses do Rangers, com oito pontos, recebe esta quinta-feira, às 20:00, o Lech Poznan, penúltimo, com quatro, tantos quanto o 'lanterna vermelha' Standard de Liège (Bélgica), em jogo da quinta jornada que será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic.