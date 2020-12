A vitória do SC Braga na Grécia contada em 2 minutos

O SC Braga garantiu esta quinta-feira uma vaga nos 16-avos-de-final da Liga Europa, após vencer os gregos do AEK, em Atenas, por 4-2, na 5.ª jornada do grupo G.

Tormena (8'), Ricardo Esgaio (10'), Ricardo Horta (45') e Galeno (83') fizeram os golos do triunfo minhoto, com o português Nélson Oliveira (31') e Vasilantonopoulos (89') a marcaren para a equipa grega.

Com esta vitória, os guerreiros do Minho consolidam o 2.º lugar do grupo com 10 pontos, os mesmos que o Leicester, que perdeu, de forma surpreendente, no terreno dos ucranianos do Zorya (1-0).

Na sexta jornada, a última da fase de grupos, o SC Braga recebe o Zorya e o Leicester defronta o AEK em Inglaterra. Ambos os jogos estão agendados para a próxima quinta-feira, às 20:00.