O SC Braga garantiu esta quinta-feira uma vaga nos 16-avos-de-final da Liga Europa, após vencer os gregos do AEK, em Atenas, por 4-2, na 5.ª jornada do grupo G.

No final do encontro, os jogadores do Sporting de Braga destacaram a passagem à próxima fase da competição.

O treinador Carlos Carvalhal disse o triunfo foi justo e deu os parabéns à equipa.