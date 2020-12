Liga Europa. Grimaldo fora das opções do Benfica

O futebolista espanhol Grimaldo, que se lesionou no 'aquecimento' para o jogo com o Paços de Ferreira, tem uma contusão muscular e é baixa no Benfica para o encontro com o Standard Liège, da Liga Europa.

O treinador benfiquista, Jorge Jesus, escolheu esta quarta-feira com uma lista alargada de 24 futebolistas que seguem viagem para Liège, na Bélgica, promovendo as entradas do guarda-redes Svilar, do defesa Ferro e dos médios Cervi e Diogo Gonçalves.

Grimaldo é o único que sai em relação aos últimos convocados, juntando-se no boletim clínico ao também defesa lateral André Almeida, em processo longo de recuperação a uma dupla rotura de ligamentos num joelho.

O Benfica, já apurado para os 16 avos de final, visita na quinta-feira o Standard Liège, em jogo da sexta e última jornada do grupo D da Liga Europa, com início marcado para as 17:55 (hora de Lisboa) e arbitragem do bielorrusso Aleksei Kulbakov.

Lista de 24 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Svilar e Helton Leite.

- Defesas: Gilberto, João Ferreira, Otamendi, Nuno Tavares, Ferro, Jardel e Vertonghen.

- Médios: Gabriel, Cervi, Everton, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pedrinho, Pizzi, Rafa, Julian Weigl e Taarabt.

- Avançados: Darwin, Gonçalo Ramos, Seferovic e Waldschmidt.