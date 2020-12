A vitória do SC Braga sobre o Zorya contada em 90 segundos

O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira, em casa, os ucranianos do Zorya Luhansk por 2-0, em jogo da 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Abu Hannam na própria baliza (61') e Ricardo Horta (68') fizeram os golos do triunfo minhoto.

Apesar da vitória, os guerreiros do Minho terminam o grupo G no 2.º lugar com 13 pontos, os mesmos que o Leicester, que também venceu por 2-0 na receção ao AEK, mas com vantagem para a equipa inglesa no confronto direto.

O SC Braga falha assim o estatuto de cabeça-de-série no sorteio dos 16-avos-de-final, agendado para a próxima segunda-feira, ao meio-dia, que terá transmissão em direto na SIC Notícias.