Liga Europa. Benfica e Braga com esperança de fecharem fase de grupos em primeiro

Benfica e Sporting de Braga despedem-se esta quinta-feira da fase de grupos da Liga Europa em futebol com a qualificação para os 16 avos de final garantida, mas na expectativa de ainda vencerem os respetivos grupos.

Os dois emblemas perdem no confronto direto com os líderes dos respetivos grupos, apesar da igualdade de pontos, e, por isso, o Benfica precisaria de fazer melhor do que o Rangers no grupo D, e o Braga melhor do que o Leicester, no grupo G, ambos em jogos da sexta e última jornada da fase de grupos.

Benfica

O benfica é o primeiro a entrar em campo, visitando o Standard Liège (17:55 de Lisboa), num grupo em que os escoceses do Rangers se deslocam a casa dos polacos do Lech Poznan, frente aos quais são favoritos.

"Há fatores que nos podem favorecer, como ser o primeiro no grupo, que nos dá mais hipóteses no sorteio [dos 16 avos de final]", lembrou na quarta-feira o treinador Jorge Jesus, em relação à importância de vencer, embora tenha admitido que não imagina o Rangers a perder pontos.

Sporting de Braga

O Sporting de Braga tem um cenário semelhante ao Benfica, precisando também hoje de fazer melhor do que o Leicester.

A equipa 'arsenalista' recebe os ucranianos do Zorya Luhansk, a partir das 20:00, enquanto os ingleses recebem o AEK Atenas.

"Mais importante é a qualificação, era o objetivo prioritário. Se pudermos aliar a isso ficar em primeiro, vamos fazê-lo, não dependemos de nós, mas vamos entrar determinados e com confiança", disse na antevisão o técnico Carlos Carvalhal.

Jogo do Benfica com o Standard Liège vai ser transmitido na SIC, às 17:55, hora de de Lisboa.