O empate do Benfica em Liége contado em 109 segundos

O Benfica empatou esta quinta-feira a dois golos no terreno do Standard Liège, em jogo da 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Raskin (12') e Tapsoba (60') fizeram os golos da equipa belga, com Everton (16') e Pizzi (67', de penálti) a marcarem pelos "encarnados".

No outro jogo do grupo D, o Rangers venceu na Polónia o Lech Poznan por 2-0 e garantiu o 1.º lugar, com 14 pontos, mais dois que as "águias".

O Benfica falha assim o estatuto de cabeça-de-série no sorteio dos 16-avos-de-final, agendado para a próxima segunda-feira, ao meio-dia, que terá transmissão em direto na SIC Notícias.