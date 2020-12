Os possíveis adversários de Benfica e SC Braga nos 16-avos da Liga Europa

Benfica e Sporting de Braga não serão cabeças-de-série no sorteio dos 16-avos-de-final da Liga Europa e poderão vir a medir forças com um "tubarão" do futebol europeu como o Manchester United ou o AC Milan na próxima fase da competição.

Os possíveis adversários dos "encarnados" são Manchester United, Tottenham, Arsenal e Leicester (Inglaterra); Hoffenheim e Bayer Leverkusen (Alemanha); AC Milan, Roma e Nápoles (Itália); Club Brugge (Bélgica); Ajax e PSV (Holanda); Shakhtar Donetsk (Ucrânia); Villarreal (Espanha); e Dínamo Zagreb (Croácia).

No que diz respeito aos minhotos, acresce a esta lista o Rangers (Escócia), que venceu o grupo do Benfica, e sai o Leicester, que defrontou o SC Braga na fase de grupos.

Entre os restantes não-cabeças-de-série estão Krasnodar (Rússia); Dínamo Kiev (Ucrânia); Salzburgo e Wolfsberger (Áustria); Olympiacos (Grécia); Estrela Vermelha (Sérvia); Young Boys (Suíça); Molde (Noruega); Slavia Praga (República Checa); Granada e Real Sociedad (Espanha); Lille (França); Maccabi Telavive (Israel); Antuérpia (Bélgica)

O sorteio dos 16-avos-de-final da Liga Europa realiza-se na próxima segunda-feira, ao meio-dia, e terá transmissão em direto na SIC Notícias.