Liga Europa: Benfica defronta Arsenal e Sporting de Braga a Roma nos 16 avos

O Benfica vai defrontar os ingleses do Arsenal e o Sporting de Braga os italianos da Roma nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

O vice-campeão português vai disputar a primeira mão no Estádio da Luz, em Lisboa, e a segunda em Londres, uma vez que não foi cabeça de série no sorteio, por ter terminado em segundo lugar no Grupo D, atrás do Rangers.

O clube minhoto, finalista da segunda prova europeia de clubes em 2011, terá pela frente a equipa treinada pelo português Paulo Fonseca.

Os encontros da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa estão agendados para 18 de fevereiro de 2021, enquanto os da segunda mão disputam-se em 25 de fevereiro.

Jogos dos 16 avos da Liga Europa:

Wolfsberger - Tottenham

Dinamo Kiev - Club Brugge

Real Sociedad - Manchester United

Benfica - Arsenal

Estrela Vermelha - Milan

Antuérpia - Rangers

Slavia Praga - Leicester

Salzburgo - Villareal

Sporting de Braga - Roma

Krasnodar - Dínamo Zagreb

Young Boys - Bayer Leverkusen

Molde - Hoffenheim

Granada - Nápoles

Maccabi Telavive - Shakhtar Donetsk

Lille - Ajax

Olimpiacos - PSV Eindhoven