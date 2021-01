Os jogos do Benfica com o Arsenal, referentes aos 16-avos-de-final da Liga Europa, podem ter de ser jogados em campo neutro depois do Reino Unido ter passado a obrigar a 10 dias de quarentena todos os passageiros que cheguem de Portugal.

Esta foi uma hipótese colocada em cima da mesa e que tem ganho cada vez mais força.

A UEFA vai tomar uma decisão até ao dia 8 de fevereiro.