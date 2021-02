Liga Europa. Benfica - Arsenal joga-se no Estádio Olímpico de Roma

O Benfica vai defrontar o Arsenal no estádio olímpico de Roma no próximo dia 18 de fevereiro. As restrições às viagens entre Portugal e o Reino Unido, por causa da pandemia, obrigaram a que os jogos se realizassem em campo neutro.

A solução alternativa encontrada pelo Benfica passa pela capital italiana.

Resta agora saber em que estádio vai ser jogado o encontro da segunda mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa, marcado para 25 de março.

Os jogos vão ter transmissão em direto na SIC e online.