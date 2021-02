Liga Europa. Benfica ultrapassou cinco de seis eliminatórias, Braga duas de cinco

O Benfica tem um registo quase perfeito nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, com cinco apuramentos em seis eliminatórias, enquanto o Sporting de Braga ultrapassou duas de cinco.

Os 'encarnados' qualificaram-se nas cinco primeiras presenças, caindo apenas na época passada, face ao Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, e os 'arsenalistas' chegaram a ter um balanço positivo (duas em três), mas 'tombaram' nas duas últimas.

Antes do insucesso face aos ucranianos, o Benfica tinha ultrapassado três equipas alemãs (Hertha Berlim, Estugarda, Bayer Leverkusen), uma grega (PAOK Salónica) e uma turca (Galatasaray).

No total, o Benfica conta oito vitórias, três empate e apenas uma derrota, com 22 golos marcados e nove sofridos.

Por seu lado, o Sporting de Braga superou os polacos do Lech Poznan e os suíços do Sion e foi afastado pelos turcos do Besiktas, os franceses do Marselha e, na época passada, pelos escoceses do Rangers, que ganharam 3-2 em Glasgow e 1-0 na 'pedreira'.

Em matéria de resultados globais, os 'arsenalistas' contam quatro triunfos, um empate e cinco derrotas, com 10 golos marcados e 13 sofridos.

A exemplo dos minhotos, o FC Porto só seguiu em frente em duas de cinco participações nos 16 avos de final da Liga Europa, e o Sporting qualificou-se em três de oito, pelo que é dos 'encarnados' o único registo luso positivo.

O balanço global está, ainda assim, nivelado, com 12 apuramentos e 12 eliminações, mas já com mais derrotas (19) do que vitórias (17) e mais golos sofridos (67) do que marcados (64).

Os números caíram muito com a 'hecatombe' da época passada, em que Benfica (face ao Shakhtar Donetsk), Sporting de Braga (Rangers), FC Porto (Bayer Leverkusen) e Sporting (Basaksehir) caíram todos nesta fase da competição.

Académica, Arouca, Belenenses, Estoril Praia, Marítimo, Nacional, Paços de Ferreira, Rio Ave e Vitória de Guimarães representaram Portugal em pré-eliminatórias ou na fase de grupos, mas nunca chegaram aos 16 avos de final da Liga Europa.