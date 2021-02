Esta semana, Itália e Portugal estarão mais próximos através do futebol. O Porto joga esta quarta-feira com a Juventus, o Braga defronta na quinta-feira a Roma e até o Benfica, que joga com o Arsenal, vai jogar na capital italiana.

Os enviados especiais da SIC a Itália falaram com Paulo Fonseca, treinador da Roma, que irá reencontrar a equipa que já treino, o Sporting de Braga.