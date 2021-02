Jorge Jesus espera “jogo apertado” com o Arsenal

O Benfica joga esta quinta-feira com o Arsenal para a Liga Europa. À SIC, Jorge Jesus fez a antevisão do encontro, dizendo que vai ser um jogo difícil com uma equipa com qualidade.

Os ingleses foram a única equipa a atingir a pontuação máxima na fase de grupos da Liga Europa: seis vitórias em seis jogos. No campeonato ocupam o 10.º lugar da Premier League e venceram apenas um dos últimos quatro jogos.

Um jogo que será transmitido em direto pela SIC e SIC Online esta quinta-feira a partir das 20:00.