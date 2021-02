Liga Europa. Gilberto regressa aos convocados do Benfica, Gonçalo Ramos sai lesionado

O lateral-direito Gilberto está de regresso aos convocados do Benfica para o jogo de quinta-feira com o Arsenal, numa lista alargada a 23 futebolistas, da qual não faz parte o avançado Gonçalo Ramos, lesionado na coxa direita.

Gilberto, que tinha apresentado fadiga muscular e falhou o jogo do campeonato com o Moreirense (1-1), treinou-se já hoje sem limitações, na véspera de o Benfica defrontar em Roma os ingleses do Arsenal, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

"Ele hoje vai treinar, vamos ver que indicações vai dar. Se estiver bem fisicamente, vai connosco para Roma, porque esteve praticamente três ou quatro dias sem treinar", admitiu Jorge Jesus na conferência de imprensa que antecedeu o treino da equipa.

O treinador das 'águias' optou por uma convocatória alargada, na qual fez entrar também o guarda-redes Svilar e o lateral Nuno Tavares, mas não conta com Gonçalo Ramos, avançado que tinha integrado o grupo de 21 jogadores da última convocatória.

De acordo com o Benfica, o avançado apresenta uma "mialgia na face posterior da coxa direita" e junta-se no boletim clínico aos também lesionados Jardel e André Almeida.

O Benfica defronta na quinta-feira o Arsenal (20:00), na condição de visitado no Estádio Olímpico de Roma, um campo neutro para o jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, devido às restrições nas viagens de e para o Reino Unido cuasadas elas pandemia de covid-19.

O jogo da segunda mão, agendado para 25 de fevereiro (17:55), decorrerá em Atenas, no Estádio Georgios Karaiskakis, com o Benfica como equipa visitante.