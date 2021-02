O jogo entre o Benfica e o Arsenal, realizado esta quinta-feira, em Roma, terminou num empate a uma bola. A partida foi vivida com emoção, mesmo sem público nas bancadas.

No estádio do Olímpico, que foi durante 90 minutos casa do Benfica, a equipa da SIC captou o ambiente vivido fora e dentro das quatro linhas.

Desde as indicações do treinador Jorge Jesus às comunicações entre os jogadores, o silêncio das bancadas enaltece o som da primeira mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa.