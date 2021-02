Na antevisão do jogo com o Arsenal, Jesus pediu carinho e união à "nação benfiquista". Os adeptos responderam com buzinas. O protesto já estava marcado.

Um grupo de adeptos não se revê na política desportiva implementada por Luís Filipe Vieira. Os resultados não ajudam.

A equipa encarnada no campeonato está no quarto lugar a 15 pontos do rival Sporting. Jorge Jesus diz que a culpa é da covid-19 que afetou grande parte do plantel em janeiro e fevereiro.