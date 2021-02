Jorge Jesus faz convocatória alargada para jogo decisivo com o Arsenal

O treinador Jorge Jesus chamou 24 futebolistas para a deslocação a Atenas, onde o Benfica defronta na quinta-feira o Arsenal, para a Liga Europa de futebol, num grupo em que incluiu Svilar, Weigl e Gonçalo Ramos.

Em relação à convocatória do jogo de domingo, com o Farense (0-0), Jorge Jesus optou por uma lista alargada, fazendo entrar um terceiro guarda-redes, Svilar, bem como Weigl, que falhou o jogo da I Liga devido a castigo, e Gonçalo Ramos, que jogou na equipa B.

Para o embate na Grécia, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, após o empate 1-1 no confronto inaugural, segue também viagem Andreas Samaris, apesar de o médio internacional grego não estar inscrito para a competição da UEFA.

"Samaris, apesar de não ter sido inscrito na UEFA, também viaja para Atenas, com o objetivo de estar com o grupo e de poder treinar com o mesmo", explicou o Benfica, no sítio oficial na internet.

O clube refere ainda que apenas Jardel e André Almeida, a recuperarem de lesões, e João Ferreira, Morato e Tiago Araújo, a trabalharem na equipa B, não viajam para Atenas.

André Almeida atravessa uma longa paragem, a recuperar desde outubro de uma dupla rotura de ligamentos no joelho direito, enquanto Jardel, que hoje já subiu ao relvado, nos 15 minutos de treino aberto à comunicação social, está a recuperar de uma rotura muscular na coxa direita.

Arsenal e Benfica, que empataram a 1-1 no primeiro jogo, defrontam-se na quinta-feira no estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, num jogo com arbitragem do holandês Bjorn Kuipers, com início marcado para as 17:55 (hora de Lisboa).

