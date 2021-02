Liga Europa. Sporting de Braga quer discutir eliminatória "até ao último segundo"

O treinador Carlos Carvalhal disse esta quarta-feira que o Sporting de Braga quer discutir os 16 avos de final da Liga Europa de futebol com a Roma "até ao último segundo", apesar da derrota da primeira mão.

A turma bracarense saiu derrotada por 2-0, em casa, e defronta na quinta-feira a Roma, na capital italiana, na segunda mão.

"Queremos estar dentro do jogo, sermos competitivos e equilibrados, porque há jogos que se alteram nos cinco/dez minutos finais e queremos discutir a eliminatória até ao último segundo", disse na conferência de imprensa de antevisão.

Carlos Carvalhal rejeitou a ideia que a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, possa relaxar por causa da vitória em Braga e, apesar de ter uma "tarefa em mãos difícil", o técnico quer que os seus jogadores se foquem na sua "capacidade" e se agarrem à possibilidade de ultrapassar o adversário, por ínfima que seja.

O treinador elogiou a equipa orientada por Paulo Fonseca, defendendo que tem poucos pontos fracos, notando, contudo, que a ausência de vários jogadores na defesa devido a lesões "será uma das razões por que tem sofrido mais golos ultimamente".

"Sabíamos que seria uma eliminatória extremamente difícil, que a Roma tem uma grande equipa, com um grande treinador, com grandes jogadores, quando há seleções ficam com seis/sete jogadores, o resto são todos internacionais. A Roma foi a equipa mais perigosa nos 90 minutos, mas não estávamos a contar é que houvesse outros fatores que pudessem desequilibrar o jogo", disse numa referência implícita à atuação da equipa de arbitragem que mereceu muitas críticas dos bracarenses.