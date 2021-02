Frustração e emoções dos benfiquistas no abandono da Liga Europa

A noite em Atenas acabou em frustração para os benfiquistas: depois do entusiasmo de estar a vencer a eliminatória, o desalento tomou conta dos jogadores.

A Grécia voltou a ser destino de uma má memória para o Benfica. Nos rostos sentia-se a desilusão de quem tanto acreditou e, no fim, viu mais um objetivo ficar para trás.

Em Pireus, as bancadas estiveram vazias, mas a noite foi cheia de emoções. Começou com as picardias de Jorge Jesus que queria mais da equipa. Aubamayang fez o primeiro e o nervosismo no banco encarnado aumentou.

Só aos 37 minutos de jogo é que as águias mereceram finalmente o carinho do treinador. Mas durou pouco. Depois de um novo empate – que dava ao Benfica uma vantagem na eliminatória – a equipa portuguesa acabou por deixar escapar.

A frustração e a tristeza. Emoções que começam a ser constantes numa equipa que tinha tudo para ganhar, mas não ganha.