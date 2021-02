Liga Europa. O resultado do sorteio dos oitavos de final

O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa aconteceu esta sexta-feira, já sem equipas portuguesas, depois de o Benfica e do Sporting de Braga serem eliminados na sexta-feira pelo Arsenal e pela Roma, respetivamente.

Ainda assim, os oitavos de final da competição europeia vão contar com quatro equipas orientadas por treinadores portugueses: José Mourinho do Tottenham, Paulo Fonseca da Roma, Luís Castro do Shakhtar Donetsk e Pedro Martins do Olympiacos.

O resultado do sorteio:

Ajax - Young Boys

Dínamo de Kiev - Villarreal

Roma - Shakhtar Donetsk

Olympiacos - Arsenal

Dínamo de Zagreb- Tottenham

Manchester United - AC Milan

Slavia Praga - Rangers

Granada - Molde

O Benfica perdeu esta quinta-feira com o Arsenal por 3-2 e falhou o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa, numa partida disputada em Atenas, casa emprestada da equipa inglesa.

No encontro da segunda mão dos 16 avos-de-final da competição, disputado na Grécia devido às restrições causadas pela pandemia de covid-19, o Arsenal adiantou-se com um golo de Aubameyang, aos 21 minutos, mas o Benfica respondeu e deu a volta ao marcador, com golos de Diogo Gonçalves (43') e Rafa Silva (61').

No entanto, o Arsenal acabou por marcar por mais golos, por Kieran Tierney, aos 67 minutos, e de novo por Aubameyang, aos 87, que bisou na partida e garantiu o apuramento da equipa inglesa para a fase seguinte da Liga Europa.

Na primeira mão, Benfica e Arsenal tinham empatado 1-1, numa partida disputado em Roma, casa emprestada dos "encarnados".

O Sporting de Braga perdeu esta quinta-feira com a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, por 3-1 e falhou o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa, numa partida disputada em Itália.

No encontro da segunda mão dos 16 avos de final da competição, a Roma adiantou-se no marcador aos 23 minutos, com um golo do bósnio Djeko, e ampliou a vantagem aos 75, por intermédio do espanhol Carles Perez, com o Sporting de Braga a reduzir aos 88, através de um autogolo de Cristante, antes de Borja Mayoral, aos 90+1, fixar o resultado.

Depois de já ter vencido por 2-0 em Braga, no jogo da primeira mão, a Roma voltou a bater a equipa portuguesa e qualificou-se para a fase seguinte da Liga Europa.