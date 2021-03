Liga Europa. Quatro treinadores portugueses começam a lutar pelos quartos de final

Quatro treinadores portugueses começam na quinta-feira a lutar pela presença nos quartos de final da Liga Europa de futebol, numa primeira mão dos 'oitavos' marcada por um contronto entre Manchester United e AC Milan, ex-campeões europeus.

Depois de ter afastado o Sporting de Braga, Paulo Fonseca, da Roma, volta a encontrar um antigo clube, desta feita os ucranianos do Shakhtar Donetsk, treinados pelo compatriota Luís Castro.

Também em ação vão estar José Mourinho, com o Tottenham a receber o Dínamo Zagreb, e Pedro Martins, que verá o 'seu' Olympiacos a receber o Arsenal, 'carrasco' do Benfica na ronda anterior.

Em Roma, Paulo Fonseca e Luís Castro vão encontrar-se pela primeira vez na carreira, com a Roma a tentar pela primeira vez passar aos quartos de final desde que a prova se começou a chamar Liga Europa (2009/10), frente a um Shakhtar, que venceu a última edição como Taça UEFA e ja chegou desde então duas vezes às meias-finais, a última em 2019/20.

Duas vezes vencedor da segunda prova europeia de clubes - em 2002/03 pelo FC Porto e em 2016/17 pelo Manchester United -, José Mourinho procura o terceiro troféu, com o Tottenham a surgir como candidato na eliminatória frente ao Dínamo de Zagreb.

Apesar de ainda poder apurar-se através do campeonato inglês, no qual são sextos classificados, a Liga Europa poderá servir de acesso à Liga dos Campeões para os 'spurs'.

O 'português' Olympiacos, comandado por Pedro Martins e com José Sá, Rúben Semedo e Bruma no plantel, defronta o Arsenal, de Cedric Soares e que afastou o Benfica nos 16 avos de final, curiosamente com a segunda mão a ser jogada no Pireu, que foi 'casa' emprestada dos 'gunners'.

As duas equipas voltam a encontrar-se na fase a eliminar da Liga Europa, depois de na última temporada os gregos terem afastado surpreendentemente o Arsenal nos 16 avos de final.

O jogo 'grande' da primeira mão dos oitavos de final disputa-se em Manchester, com dois antigos campeões europeus a defrontarem-se em Old Trafford.

Manchester United, comandado por Bruno Fernandes, e AC Milan, de Diogo Dalot e Rafael Leão, que não contará com Zlatan Ibrahimovic, vão defrontar-se pela 11.ª vez em competições europeias, com cinco vitórias para casa equipa, mas com quatro apuramentos para os italianos e apenas um para os ingleses.

Há mais dois antigos campeões europeus nesta fase da prova, com o Ajax a receber o Young Boys, que surpreendeu o Bayer Leverkusen na ronda anterior, e o Dínamo de Kiev a jogar com o Villarreal.

Coroado campeão escocês no fim de semana, após 10 anos de espera, o Rangers joga em casa do Slavia Praga, procurando manter a invencibilidade na prova, em que apenas cedeu dois empates, ambos frente ao Benfica.

O estreante Granada, de Rui Silva e Domingos Duarte, recebe o Molde, que afastou o Hoffenheim na ronda anterior.