Liga Europa. Manchester United e Milan jogam esta quinta-feira 1.ª mão dos oitavos-de-final

Esta quinta-feira joga-se a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. O jogo entre o Manchester United e o AC Milan será transmitido em directo na SIC e aqui, no site da SIC Notícias, às 17:55.

As duas equipa estão à procura de vencer a Liga Europa, com portugueses de um lado e de outro: Bruno Fernandes contra Dalot, que está emprestado ao Milan, e Rafael Leão.

Quem não estará de regresso a Old Trafford é Ibrahimovic, por estar lesionado.

Os oitavos-de-final da competição acontecem já sem equipas portuguesas, depois de o Benfica e do Sporting de Braga serem eliminados na sexta-feira pelo Arsenal e pela Roma. No entanto, vão contar com quatro equipas orientadas por treinadores portugueses: José Mourinho do Tottenham, Paulo Fonseca da Roma, Luís Castro do Shakhtar Donetsk e Pedro Martins do Olympiacos.