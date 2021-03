AC Milan marca no último minuto e consegue empate frente ao Manchester United

Um golo de Simon Kjaer, aos 90+2 minutos, garantiu esta quinta-feira ao AC Milan um empate 1-1 no reduto do Manchester United e deixou os italianos em vantagem para a segunda mão dos 'oitavos' da Liga Europa de futebol.

O AC Milan que contou com os internacionais sub-21 portugueses Diogo Dalot e Rafael Leão tiveram dois golos anulados nos instantes iniciais do encontro, o primeiro ao antigo avançado do Sporting, por fora de jogo, e o segundo a Franck Kessié, por mão na bola.

Com Bruno Fernandes no 'onze', o Manchester United inaugurou o marcador no arranque do segundo tempo, aos 50 minutos, num lance 'desenhado' pelo médio internacional luso e finalizado pelo recém-entrado Amad Diallo, jovem avançado costa-marfinense que se estreou a marcar pelo clube, depois de ter sido contratado à Atalanta no último 'mercado' de inverno.

Quando tudo apontava para o triunfo dos ingleses, o AC Milan chegou ao empate no derradeiro 'suspiro' da partida, aos 90+2 minutos, com o central dinamarquês Simon Kjaer a corresponder da melhor forma a um canto de Rade Krunic e a anotar um importante golo fora de casa, que coloca os transalpinos em vantagem para a partida da segunda mão, em San Siro, na próxima semana.