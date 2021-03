Liga Europa. Dínamo de Zagreb defronta esta quinta-feira o Tottenham de José Mourinho

O treinador da equipa croata, Zoran Mamic, já não vai estar no banco do Dínamo Zagreb esta quinta-feira. O Supremo Tribunal da Croácia condenou o técnico a uma pena de prisão de 4 anos e oito meses por cometer fraude e evasão fiscal.

Em causa está o desvio de dinheiro nas transferências de alguns jogadores, como por exemplo na de Luka Modric, quando trocou o Dínamo Zagreb plo Tottenham em 2008.

A condenação do treinador de 49 anos motivou a saída imediata do clube. Zoran Mamic vai ser substituído por Damir Krznar, que já estava no clube, e que agora foi nomeado para o cargo de treinador principal da equipa.

O Dínamo Zagreb quer dar a volta a uma desvantagem de 2-0 da primeia mão, mas o Tottenham está determinado em seguir em frente na Liga Europa.