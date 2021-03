Portugueses na Liga Europa conhecem adversários para os quartos de final

Realiza-se esta sexta-feira o sorteio dos quartos de final da Liga Europa, às 12:00. Vai poder acompanhá-lo aqui, no site da SIC Notícias, em direto.

O sorteio é livre, significando que não há restrições quanto a quem pode calhar com quem. Paulo Fonseca, da Roma, Bruno Fernandes, do Manchester United, Cédric, do Arsenal, Rui Silva e Domingos Duarte, Granada, são os portugueses ainda em prova.

A primeira mão dos quartos de final é disputada a 8 de abril e a segunda uma semana depois, a 15.

A lista dos clubes apurados