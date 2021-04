Artur Soares Dias arbitra Granada-Manchester United

O árbitro português Artur Soares Dias foi nomeado para o jogo entre os espanhóis do Granada e os ingleses do Manchester United, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, informou hoje a UEFA.

Artur Soares Dias contará no jogo de quinta-feira, no Estádio Municipal Nuevo Los Cármenes, em Granada, com o apoio dos árbitros assistentes Rui Tavares e Paulo Soares, e com João Pinheiro no videoárbitro (VAR).

Numa equipa de arbitragem integralmente composta por portugueses, Luís Godinho estará como assistente do VAR e Tiago Martins será o quarto árbitro.

A equipa espanhola do Granada conta com dois jogadores portugueses, o guarda-redes Rui Silva e o central Domingos Duarte, enquanto no Manchester United o médio Bruno Fernandes é um dos 'pilares' da formação inglesa.