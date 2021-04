Manchester United discute com o Granada a passagem às meias-finais da Liga Europa

No jogo em Espanha o Manchester United venceu o Granada por 2-0. Agora a jogar em Old Trafford, os ingleses não querem deixar escapar as meias finais da Liga Europa e por isso Solskjaer avisa: é preciso muita concentração.

O United chega a este encontro num ciclo de três vitórias consecutivas. Já o Granada nos últimos cinco jogos só venceu o último, mas na Liga Europa tem surpreendido e é isso que quer continuar a fazer.

O jogo realiza-se às 20:00 horas desta quinta feira e será transmitido na SIC Notícias.