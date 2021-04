Arsenal nas meias-finais da Liga Europa depois de golear o Slavia Praga

O Arsenal, que eliminou o Benfica, também está apurado para as meias-finais da Liga Europa. Os gunners foram à República Checa golear o Slavia Praga por 4-0.

O Arsenal precisou de seis minutos para resolver uma eliminatória complicada frente ao Slavia de Praga, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol.

Depois do empate a um golo em Londres, previa-se uma segunda mão difícil para o Arsenal, em Praga, frente a uma equipa que tinha deixado pelo caminho nos oitavos de final os escoceses do Rangers, mas os 'gunners' precisaram apenas de seis minutos para marcarem três golos e arrumarem com a questão sobre quem seguiria em frente.

O 'carrasco' do Benfica na competição fez três golos quase de rajada, aos 18, 21 e 24 minutos, por Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette (penálti) e o jovem Bukayo Saka, de 19 anos, respetivamente, e deixou a equipa checa sem hipóteses de reação.

Na segunda parte, os londrinos ainda chegaram ao quarto golo, aos 77 minutos, com internacional francês Lacazette a 'bisar'.