Villarreal segue em frente na Liga Europa e deixa Dinamo de Zagreb pelo caminho

O Villarreal não sentiu especiais dificuldades em afastar da prova o Dínamo de Zagreb, surpreendente 'carrasco' do Tottenham, de José Mourinho, na eliminatória anterior, vencendo por 2-1, depois de já ter trazido uma vitória por 1-0 da capital croata.

O Villarreal arrumou a questão ainda na primeira parte, com dois golos, o primeiro por Paco Alcácer, aos 36 minutos, e o segundo aos 43, por Gerard Moreno, passando a gerir a vantagem na segunda parte sem sobressaltos, nem mesmo quando Mislav Orsic, herói da eliminação do Tottenham, reduziu, aos 74 minutos.

Nas meias-finais, marcadas para 29 de abril e 6 de maio, o Manchester United enfrenta a Roma, com a primeira mão a ser disputada em Inglaterra, e o Villarreal vai medir forças com o Arsenal, recebendo a equipa inglesa no primeiro jogo.

A final da Liga Europa está marcada para 26 de maio, na Arena Gdansk, na Polónia.