Bruno Fernandes em grande na goleada do Manchester United à Roma

O português Bruno Fernandes ajudou hoje o Manchester United a colocar 'pé e meio' na final da Liga Europa de futebol, ao contribuir com dois golos e duas assistências na vitória sobre a Roma (6-2), de Paulo Fonseca.

Em Old Trafford, o médio internacional luso inaugurou o marcador, aos nove minutos, tirando partido de uma combinação perfeita entre Paul Pogba e Edinson Cavani, só que os romanos deram a volta ao marcador ainda na primeira parte, com tentos de Lorenzo Pellegrini, aos 14, de grande penalidade, e Edin Dzeko, aos 33.

Os italianos tiveram de fazer face a vários contratempos no primeiro tempo, já que o técnico Paulo Fonseca foi obrigado a realizar três substituições forçadas, devido às lesões de Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola e do guarda-redes Paul López.

Logo após o reatamento do jogo, o Manchester United iniciou um verdadeiro 'assalto' à baliza da Roma, com o uruguaio Cavani a 'bisar', aos 48 e 64 minutos, recebendo um passe de Bruno Fernandes no primeiro dos dois tentos.

Em vantagem, os 'red devils' não se retraíram e foram avolumando o marcador, através de um penálti de Bruno Fernandes, aos 71 minutos, e de um golo de Paul Pogba, aos 75, na sequência de um cruzamento do médio luso, antes de fixarem a 'meia dúzia' por intermédio do recém-entrado Mason Greenwood, aos 85.

A formação comandada por Ole Gunnar Solskjaer tem praticamente garantida a presença na final de Gdansk, na Polónia, o que só não sucederá se acontecer uma hecatombe na próxima semana, em Roma, onde será disputada a segunda mão da meia-final.