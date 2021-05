Final da Liga Europa. Solskjaer não ganhou troféus, Unai Emery já ganhou competição três vezes

Villareal e Manchester United enfrentam-se esta quarta-feira na final da Liga Europa. Em campo vai estar o português Bruno Fernandes, que procura conquistar o primeiro troféu ao serviço da equipa inglesa.

Na Arena Gdansk, na Polónia, a taça já está à espera de saber quem a vai levar para casa, se o Villarreal ou o Manchester United. Nos ingleses joga um português. Bruno Fernandes, quer ganhar o primeiro título ao serviço dos red devils.

Sob pressão vai estar também o treinador do Manchester United, que desde que assumiu a equipa no final de 2018 ainda não venceu qualquer troféu. Ole Gunnar Solskjaer tem um palmarés mais rico como jogador, mas isso não preocupa o técnico.

E se de um lado vai estar um treinador que ainda não venceu qualquer troféu, do outro vai estar um dos que ganhou mais vezes esta Liga Europa. Unai Emery tem três e está no topo com Trapatoni. O espanhol pode destacar-se como o técnico com mais títulos na competição. Desta vez vai estar ao serviço do Villarreal, que se estreia numa final europeia.

A final da Liga Europa entre Villarreal e Manchester United está marcada para esta quarta-feira às 20:00. Será transmitida em direto na SIC.