O Villarreal conquistou esta quarta-feira a Liga Europa pela primeira vez ao vencer o Manchester United por 11-10 no desempate por penáltis, após o 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento, na final em Gdansk, na Polónia.

Depois do jogo, o treinador Ole Gunnar Solskjaer considerou que o Manchester United foi melhor e que podia ter conseguido a vitória durante os 90 minutos.

Já o técnico do Villarreal, Unai Emery, confessou que a chave do triunfo esteve na mentalidade dos jogadores.