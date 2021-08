Os possíveis adversários do Sporting de Braga na Liga Europa

O Sporting de Braga fica esta sexta-feira a conhecer os três adversários da fase de grupos da Liga Europa de futebol, num sorteio no qual será cabeça de série, mas poderá não evitar grandes nomes presentes na prova.

Integrando o pote dos clubes mais bem cotados das 32 equipas, após beneficiar da eliminação do Slavia de Praga no play-off, o conjunto comandado por Carlos Carvalhal sabe que evitará algumas das equipas mais fortes, como o Olympiacos, treinado por Pedro Martins, Lyon, Nápoles, Bayer Leverkusen, Dínamo Zagreb, Lazio ou Mónaco, igualmente cabeças de série no sorteio.

Contudo, no pote 2, existem outros clubes de renome que podem cruzar-se no caminho dos lusos, como os escoceses do Celtic, alemães do Eintracht Frankfurt, ingleses do Leicester ou holandeses do PSV Eindhoven, que foi eliminado pelo Benfica no acesso à Liga dos Campeões.

O Spartak Moscovo (Rússia), de Rui Vitória, e o Fenerbahce (Turquia), de Vítor Pereira, integram o pote 3, juntamente com Marselha (França), West Ham (Inglaterra) ou Real Sociedad (Espanha), todos elegíeis para calhar em sorte aos minhotos.

No quarto e último pote, habitualmente com emblemas menos cotados, os turcos do Galatasaray e os dinamarqueses do Midtjylland, que na passada época participaram na fase de grupos da Champions, são os nomes teoricamente mais fortes.

O sorteio realiza-se em Istambul, Turquia, a partir das 11:00 (hora de Lisboa).

A fase de grupos realiza-se em 16 de setembro (primeira jornada), 30 de setembro (segunda), 21 de outubro (terceira), 04 de novembro (quarta), 25 de novembro (quinta) e 9 de dezembro (sexta e última).

