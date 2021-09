Liga Europa: Braga nunca perdeu na Sérvia e quer continuar invencível

O Braga defronta esta quinta-feira o Estrela Vermelha de Belgrado. É o primeiro jogo europeu dos minhotos na Liga Europa, com transmissão em direto na SIC.

O Braga quer manter a tradição e continuar invencível no confronto com equipas da Sérvia. Os minhotos nunca perderam em Belgrado, mas sabem o quanto é difícil defrontar o Estrela Vermelha no seu estádio.

Os guerreiros de Carvalhal terão de fazer mais e melhor do que o que têm feito no campeonato português. O aviso partiu do Presidente do clube, António Salvador.

Sequeira é a principal novidade nos convocados do Sporting de Braga no arranque europeu da equipa esta época.