Cenas de pancadaria no final do Leicester-Nápoles

O jogo entre Leicester e Nápoles, relativo à 1.ª jornada do grupo C da Liga Europa, ficou marcado por confrontos entre adeptos na bancada, depois do apito final.

Apoiantes das duas equipas arremessaram objetos e alguns adeptos da equipa inglesa invadiram a zona destinada aos italianos, o que levou a que se registassem alguns episódios de violência física.

As cenas de pancadaria foram interrompidas pela intervenção policial, que acabou por serenar os ânimos.

Dentro das quatro linhas, o jogo entre Leicester e Nápoles terminou empatado a dois golos.