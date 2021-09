Liga Europa: "Sporting de Braga vai ter de melhorar a sua capacidade de jogo" 

O Sporting de Braga perdeu esta quinta-feira por 2-1 no reduto do Estrela Vermelha, em encontro da primeira jornada do grupo F da Liga Europa em futebol, disputado em Belgrado, na Sérvia.

O comentador da SIC Pedro Fatela afirma que não foi "um bom resultado" e fala num "duro castigo" para o Sporting de Braga.

Na SIC Notícias, diz que foi o resultado "de alguma ineficária e de um conjunto de erros defensivos".

Pedro Fatela defende que a equipa de Braga está "bastante diferente" da época passada: "tem muita bola, mas parede que falta velocidade, cutilância e capacidade de entrar na área do adversário."

Considera que o grupo F está "claramente" ao alcance do SC Braga, mas lembra que só o primeiro lugar garante a passagem aos oitavos-de-final da Liga Europa.

"Para passar, o Sporting de Braga vai ter de melhorar a sua capacidade de jogo."

Fala ainda sobre a semana "negra" para as equipas portuguesas nas competições europeias, com dois empates e duas derrotas. "Em 12 pontos possíveis, fizemos apenas dois (...) Temos capacidade para mais."

